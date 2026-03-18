Emergencias por lluvias en Cundinamarca: 14 incidentes e inundaciones en Facatativá y Pacho

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que en las últimas horas se han reportado al menos 14 incidentes que han afectado principalmente la infraestructura vial y la movilidad en el territorio. Entre los municipios más impactados se encuentran Pacho, San Francisco y Facatativá.

En el municipio de Pacho, el desbordamiento del Rionegro provocó pérdida de parte del pavimento en una vía departamental y afectaciones en la vereda Santa Inés y en el puente Pasuncha. Además, se registró un movimiento en masa que obligó a realizar la evacuación preventiva de una vivienda.

Las lluvias también han generado emergencias en el municipio de El Peñón, donde el desbordamiento de varias quebradas en la vereda Guanacas ocasionó inundaciones en el casco urbano. Allí, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pacho, junto con la Policía y personal médico del hospital municipal, adelanta labores de verificación y atención de la emergencia.



Afectaciones en la vía Bogotá - Villeta

Inundaciones en varios municipio de Cundinamarca X: Jorge Emilio Rey

Por su parte, en el municipio de San Francisco se han presentado deslizamientos de tierra que afectan la vía nacional que conecta Bogotá con Villeta, específicamente en el kilómetro 41+350. En la zona se encuentran trabajando equipos de la concesión vial con maquinaria y volquetas para habilitar el paso donde el derrumbe también comprometió un tractocamión de la empresa Postobón.



Uno de los casos más complejos se registra en Facatativá, donde las intensas lluvias desde la madrugada provocaron inundaciones en varios sectores del municipio. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno local, la situación se originó principalmente por el desbordamiento de las quebradas Andes y Chapinero, así como del río Botello.

Las inundaciones han afectado barrios como Villa Miriam, Villa Olímpica y La Paz, donde también se presentó encharcamiento y colapso del sistema de alcantarillado.

Ante la emergencia, organismos de socorro como la Cruz Roja, el Ejército Nacional, la Policía y el Cuerpo de Bomberos se encuentran desplegados en el municipio. Entre las acciones que se adelantan está la instalación de sacos de arena en las entradas de las viviendas para evitar el ingreso del agua, así como trabajos para desviar corrientes y disminuir el impacto sobre las casas.

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Tenemos graves emergencias en varios puntos del departamento, que están generando afectaciones a la infraestructura vial y a la movilidad. Son más de 14 incidentes registrados en las últimas horas, principalmente por desbordamientos y movimientos en masa. Entre los casos más… pic.twitter.com/ozf9Vf3OO0 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) March 18, 2026

En las últimas horas también se han registrado inundaciones en algunos barrios de Soacha, entre ellos San Mateo, Quintanares y la Autopista Sur, que conecta al municipio con Bogotá.

Según el balance entregado por el gobernador, las lluvias han aumentado de forma significativa en el departamento. Solo en marzo se han registrado 44 emergencias relacionadas con el invierno, mientras que en lo corrido del primer trimestre del año la cifra asciende a 115.

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Para atender la situación, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca tiene actualmente 97 personas y 33 frentes de obra activos en distintos puntos del departamento, trabajando con maquinaria amarilla para mitigar riesgos y restablecer la movilidad en las vías afectadas.