En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Vladimir Padrino
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Emergencias por lluvias en Cundinamarca: 14 incidentes e inundaciones en Facatativá y Pacho

Emergencias por lluvias en Cundinamarca: 14 incidentes e inundaciones en Facatativá y Pacho

Las fuertes lluvias que se registran este miércoles 18 de marzo en Cundinamarca han generado varias emergencias en el departamento, con deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, desbordamientos de ríos e inundaciones en distintos municipios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad