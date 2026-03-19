Lluvias golpean a Lebrija: 72 familias damnificadas y municipio declara calamidad pública

La temporada de lluvias sigue dejando graves afectaciones en Santander. Esta vez, el municipio de Lebrija enfrenta una de sus emergencias más complejas del año tras el desbordamiento de las quebradas La Raíces y La Angula, que ha impactado tanto la zona urbana como rural.

El balance preliminar es preocupante: al menos 72 familias lo han perdido casi todo debido a las inundaciones provocadas por las intensas precipitaciones. Viviendas anegadas, enseres destruidos y vías afectadas hacen parte del panorama que hoy enfrentan decenas de habitantes.

Ante la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Lebrija declaró la calamidad pública y mantiene al municipio en alerta naranja, mientras organismos de socorro y autoridades locales trabajan de manera ininterrumpida para atender los distintos eventos que se han presentado.

Desde la madrugada fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinan las acciones de respuesta. Equipos en terreno adelantan labores de acompañamiento, evaluación de daños y atención a las familias damnificadas, en medio de condiciones climáticas que siguen siendo adversas.



Las autoridades municipales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la solidaridad del país para apoyar la atención de la emergencia, teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta del municipio podría verse superada si continúan las lluvias.

Mientras tanto, se insiste en las recomendaciones a la comunidad para evitar tragedias mayores: no acercarse a ríos ni quebradas, evitar cruzar corrientes de agua o puentes inestables y, en caso de vivir en zonas de riesgo, trasladarse a lugares seguros.

#Video Este es el panorama de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja que permanece cerrada por deslizamientos de tierra y caída de árboles tras intensas lluvias. Entre los sectores de Lisboa y Brisas, en el municipio de Lebrija, se presentan las emergencias #MañanasBlu pic.twitter.com/IpkBfmueaf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 18, 2026

Las autoridades también habilitaron la línea 315 821 6251 para el reporte de emergencias y reiteraron que es clave atender únicamente la información oficial.

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La situación en Lebrija refleja el impacto del invierno en varias zonas de Santander, donde las lluvias no dan tregua y mantienen en alerta a las comunidades y organismos de gestión del riesgo.