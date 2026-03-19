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Lluvias golpean a Lebrija: 72 familias damnificadas y municipio declara calamidad pública

Las autoridades municipales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la solidaridad del país para apoyar la atención de la emergencia.

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