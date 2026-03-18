Alerta roja en tres municipios de Santander por las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en Santander mantienen en máxima alerta a las autoridades. Los municipios de Girón, Betulia y San Vicente de Chucurí fueron declarados en alerta roja ante el alto riesgo de deslizamientos de tierra.

De acuerdo con Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, las precipitaciones han generado múltiples emergencias en diferentes zonas del departamento, lo que ha obligado a intensificar los monitoreos y activar protocolos de prevención.

“Tres municipios de Santander, Girón, Betulia y San Vicente de Chucurí, se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamientos por lluvias que en las últimas horas han dejado graves emergencias en varios municipios del departamento. En la Provincia de Yariguíes, la oficina de Gestión del Riesgo reporta fuertes aguaceros y tormentas eléctricas en ocho municipios”, señaló el funcionario.

La situación también es crítica en la provincia de Yariguíes, donde se reportan intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que afectan al menos ocho municipios, aumentando el riesgo de crecientes súbitas y movimientos en masa.



Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que evite transitar por zonas de ladera, esté atenta a cualquier señal de deslizamiento y reporte de inmediato cualquier emergencia a los organismos de socorro. Asimismo, se mantiene vigilancia permanente en las áreas más vulnerables mientras continúan las precipitaciones en el departamento.