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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta roja en tres municipios de Santander por las fuertes lluvias

Alerta roja en tres municipios de Santander por las fuertes lluvias

La situación también es crítica en la provincia de Yariguíes, donde se reportan intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que afectan al menos ocho municipios.

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