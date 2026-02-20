Sepelio de policía asesinado por el ELN en Cúcuta será en Lebrija; ofrecen recompensa

El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.

El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.

El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.

¡𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗔 𝗔 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗦𝗧𝗔!



Hay noticias que un director nunca quisiera dar. El ataque armado perpetrado contra nuestros uniformados en Cúcuta nos deja una herida profunda: la partida de nuestro subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes y las lesiones… pic.twitter.com/LCQ5lsIN7B — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) February 19, 2026

Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.

El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.