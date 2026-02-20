En vivo
Sepelio de policía asesinado por el ELN en Cúcuta será en Lebrija; ofrecen recompensa

Sepelio de policía asesinado por el ELN en Cúcuta será en Lebrija; ofrecen recompensa

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

