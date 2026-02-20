“Se están sentando las bases para elecciones libres en Venezuela”: Juan Pablo Guanipa

Tras recuperar su libertad plena bajo el marco de una reciente ley de amnistía, el exgobernador del estado Zulia y dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, habló sobre su liberación y el panorama político que atraviesa Venezuela.

Guanipa, uno de los aliados más cercanos de la líder María Corina Machado, expresó una mezcla de optimismo y determinación, asegurando que el país se encuentra en un proceso de transición que debe culminar en un ejercicio democrático real.



Una libertad marcada por la irregularidad

Guanipa relató los tensos momentos vividos recientemente, incluyendo una recaptura tras haber sido liberado inicialmente. Según el dirigente, luego de participar en una caravana de acompañamiento a familiares de presos políticos, fue interceptado por "grupos irregulares" en vehículos no identificados y sin uniformes oficiales, quienes lo devolvieron a la celda de Maripérez por dos días adicionales.

A pesar de haber enfrentado cargos graves como terrorismo, traición a la patria y conspiración, Guanipa sostuvo que siempre se sintió libre en espíritu. “Nosotros no cometimos ningún delito... lo que demuestra que ha habido un proceso en Venezuela para tratar de coartar completamente las libertades y hoy sentimos que ya eso va cediendo”, afirmó el líder zuliano.



La "Ley Chucuta" y el futuro de María Corina Machado

Al ser consultado sobre la ley de amnistía que facilitó su salida de prisión, Guanipa no dudó en calificarla como una "ley chucuta", término coloquial venezolano que significa corta o incompleta. Denunció que la normativa es selectiva y excluye deliberadamente a figuras clave, entre ellas a María Corina Machado, bajo el pretexto del Artículo 9, que niega beneficios a quienes supuestamente hayan solicitado intervenciones extranjeras.

Liber a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado AFP

"La amnistía de anoche es chucuta... es muy pequeña, es electiva", señaló, advirtiendo que aún quedan muchos pasos por dar para una verdadera reconciliación nacional que no excluya a ningún sector. Sin embargo, confía en que la presión popular y política permitirá que Machado y los exiliados se reintegren pronto a la vida pública.



Hacia una transición con garantías democráticas

Para Guanipa, la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de autoridades estadounidenses marcó un punto de inflexión definitivo en el régimen. En su opinión, existen fracturas internas entre las facciones del poder oficialista, divididas entre quienes se aferran al mando y quienes comprenden la necesidad de ceder ante el avance de una transición.



El dirigente enfatizó que el objetivo inmediato es lograr condiciones justas para la contienda electoral. "Se están sentando las bases para que haya una elección libre en Venezuela y eso tiene que venir pronto", declaró. Entre las exigencias fundamentales que liderará a partir de ahora se encuentran la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la revisión del registro electoral para permitir el voto en el exterior, la habilitación de todos los dirigentes y la devolución de las tarjetas de los partidos políticos a sus líderes naturales.



Fe y reencuentro familiar

Más allá de la arena política, Juan Pablo Guanipa destacó que su prioridad inmediata es el reencuentro con su familia tras un año y medio de persecución y cautiverio. Ferviente devoto de la Virgen de Chiquinquirá, anunció que visitará la basílica en Maracaibo para agradecer por su liberación. "Voy a eso, a dar gracias a Dios y a la Virgen... tenemos que dedicarnos a lograr que el cambio político sea una realidad", concluyó, reafirmando su compromiso con la causa democrática.

Escuche aquí la entrevista: