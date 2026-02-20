En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Junior - Santa Fe y Millonarios ante el líder centran la fecha octava de la liga Colombiana

Junior - Santa Fe y Millonarios ante el líder centran la fecha octava de la liga Colombiana

La octava jornada de la liga colombiana de fútbol tendrá este fin de semana varios duelos clave para el reacomodo de la tabla, con el choque entre Junior y Santa Fe como uno de los platos fuertes del domingo y con Millonarios ante el líder Internacional de Bogotá el sábado, en un partido que puede sacudir la zona de clasificación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad