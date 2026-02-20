En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Murió en Anorí alias 'Guaricho', cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' en Antioquia
Murió en Anorí alias 'Guaricho', cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' en Antioquia

Por su captura ofrecían hasta 500 millones de pesos de recompensa. Investigan si la situación se produjo durante combates o tras la detonación de artefactos explosivos.

