Murió en Anorí alias 'Guaricho', cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' en Antioquia

Organismos de seguridad le confirmaron a Blu Radio que en la vereda Las Conchas, del municipio de Anorí, murió Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, más conocido con los alias de ‘Manuelito’ o ‘Guaricho’, uno de los principales cabecillas, al lado de alias ‘Chejo’, del frente 36 de las disidencias de las alias ‘Calarcá’ y cuyo escondite está en límites entre este municipio y Amalfi en el Nordeste de Antioquia.

Sobre la muerte de ‘Guaricho’, Blu Radio pudo conocer que se manejan dos hipótesis. Una indica que habría muerto en medio de combates con miembros del Clan del Golfo, con quienes mantienen una disputan por el control del territorio y rentas criminales en la zona.

La segunda, y que cobra mayor fuerza por parte de inteligencia, estaría relacionada con la explosión de artefactos explosivos que manipulaba y que son utilizados por el mismo grupo armado para atentar contra la fuerza pública y la población civil.

Esta situación se evidenció en agosto del año pasado en la vereda Los Toros de Amalfi, cuando fue atacado un helicóptero de la Policía Nacional produciendo la muerte de 13 uniformados que adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos y por el que el gobierno de los Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 5 millones de dólares para dar con sus responsables entre los que estaba 'Guaricho'.

En el organigrama identificado por la inteligencia militar, ‘Guaricho’ figuraba como tercer cabecilla en la estructura y subordinado a ‘Chejo’ , principal cabecilla en la región. Por eso, entidades nacionales ofrecían una recompensa de hasta 500 millones de pesos, $200.000.000 por parte de la Gobernación de Antioquia y $300.000.000 del Ministerio de Defensa.

‘Guaricho’ también ha sido vinculado con otras actividades como el control territorial mediante violencia contra pobladores de zonas rurales, acciones de hostigamiento y enfrentamientos con la fuerza pública.