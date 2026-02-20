Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde goza de gran reconocimiento.



Número ganador del Chontico Día hoy, viernes 20 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 20 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 19 febrero 2026 8976 - 3 Chontico Día 18 febrero 2026 1919 - 8 Chontico Día 17 febrero 2026 5566 - 5 Chontico Día 16 febrero 2026 2254 - 8 Chontico Día 14 febrero 2026 9264 - 9 Chontico Día 13 febrero 2026 1682 - 1 Chontico Día 12 febrero 2026 7557 - 9 Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8 Chontico Día 10 febrero 2026 9258 - 7 Chontico Día 9 febrero 2026 9038 - 3

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los mayores atractivos de este chance es su amplia variedad de opciones de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su forma de jugar.



Cuánto cuesta jugar Chontico Día

El valor de las apuestas es flexible y accesible, lo que ha sido clave en su popularidad:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación de un público amplio, desde quienes realizan apuestas pequeñas hasta quienes prefieren invertir un monto mayor.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con fotocopia legible

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documento y tiquete.

solo documento y tiquete. Entre 48 y 181 UVT: documento, tiquete y formulario SIPLAFT diligenciado.

documento, tiquete y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: además de lo anterior, certificación bancaria vigente.

Este procedimiento garantiza que la entrega de premios se realice de manera segura y transparente, fortaleciendo la confianza de quienes participan diariamente en este reconocido sorteo colombiano.