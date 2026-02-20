Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde goza de gran reconocimiento.
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 20 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|19 febrero 2026
|8976 - 3
|Chontico Día
|18 febrero 2026
|1919 - 8
Uno de los mayores atractivos de este chance es su amplia variedad de opciones de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estrategias:
Esta diversidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su forma de jugar.
El valor de las apuestas es flexible y accesible, lo que ha sido clave en su popularidad:
Este rango facilita la participación de un público amplio, desde quienes realizan apuestas pequeñas hasta quienes prefieren invertir un monto mayor.
Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Este procedimiento garantiza que la entrega de premios se realice de manera segura y transparente, fortaleciendo la confianza de quienes participan diariamente en este reconocido sorteo colombiano.