Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición. Su trayectoria y la variedad de modalidades de apuesta lo han convertido en uno de los sorteos más consultados por quienes revisan diariamente los resultados con la esperanza de ganar.
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 19 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|18 febrero 2026
|1919 - 8
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la variedad de opciones de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estrategias:
Esta diversidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y nivel de inversión.
El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos van desde 500 hasta 25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de un público amplio.
Este rango ha sido clave para mantener la popularidad del sorteo, especialmente entre quienes buscan opciones de juego económicas y fáciles de acceder.
Las personas que obtengan un premio deben acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Este proceso garantiza que la entrega de premios se realice de forma segura y transparente, fortaleciendo la confianza de quienes participan diariamente en este tradicional chance colombiano.