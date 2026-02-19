Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición. Su trayectoria y la variedad de modalidades de apuesta lo han convertido en uno de los sorteos más consultados por quienes revisan diariamente los resultados con la esperanza de ganar.



Número ganador del Chontico Día hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 19 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 18 febrero 2026 1919 - 8 Chontico Día 17 febrero 2026 5566 - 5 Chontico Día 16 febrero 2026 2254 - 8 Chontico Día 14 febrero 2026 9264 - 9 Chontico Día 13 febrero 2026 1682 - 1 Chontico Día 12 febrero 2026 7557 - 9 Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8 Chontico Día 10 febrero 2026 9258 - 7 Chontico Día 9 febrero 2026 9038 - 3 Chontico Día 8 febrero 2026 1535 - 8

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la variedad de opciones de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y nivel de inversión.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos van desde 500 hasta 25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de un público amplio.

Este rango ha sido clave para mantener la popularidad del sorteo, especialmente entre quienes buscan opciones de juego económicas y fáciles de acceder.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que obtengan un premio deben acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documento y tiquete.

Entre 48 y 181 UVT: documento, tiquete y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, certificación bancaria vigente.

Este proceso garantiza que la entrega de premios se realice de forma segura y transparente, fortaleciendo la confianza de quienes participan diariamente en este tradicional chance colombiano.