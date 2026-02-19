Asesinan a una mujer y a niño de 2 años en Ponedera, Atlántico; Gobernación ofrece recompensa

Total rechazo hay en el Atlántico tras el asesinato de una mujer llamada Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, y el de un niño que solo tenía en dos años, en hechos ocurrido en la noche de este miércoles en el municipio de Ponedera, y en los que otra persona más resultó herida.

Según las autoridades, en una vivienda ubicada en el barrio San Francisco, varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar, y uno de ellos descendió y accionó un arma de fuego contra las personas que se encontraban en el interior del inmueble. Posteriormente, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El hecho fue catalogado por el gobernador Eduardo Verano De la Rosa como “cobarde y cruel”: Rechazo de manera categórica y contundente el atroz asesinato de un menor de tan solo dos años ocurrido en el municipio de Ponedera. Este crimen nos duele profundamente y nos indigna como sociedad. No hay justificación alguna para un acto tan cobarde y cruel.

“Nuestra niñez es sagrada y debe estar protegida por encima de cualquier circunstancia. Hechos como este no pueden ni deben volver a ocurrir en el Atlántico”, agregó.



“Desde la Gobernación del Atlántico hemos dispuesto una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a estos bandidos”, también escribió.