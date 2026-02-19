En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Movilidad en Bogotá por marchas hoy 19 de febrero: estado de vías y cierres
EN VIVO

Movilidad en Bogotá por marchas hoy 19 de febrero: estado de vías y cierres

Siga el minuto a minuto del estado de las vías, TransMilenio y la movilidad en Bogotá hoy jueves.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
|
Movilidad hoy en Bogotá 19 de febrero
Foto: Bogotá Tránsito

Este jueves 19 de mayo de 2026 están programadas marchas y movilizaciones convocadas por el Gobierno nacional, centrales obreras y distintos movimientos sociales en “defensa del salario mínimo vital”, tras la decisión del Consejo de Estado.

Las concentraciones se dirigirán hacia la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y podrían generar afectaciones en la movilidad. Se prevén retrasos en rutas troncales y TransMiZonales de TransMilenio, especialmente en corredores como la avenida calle 26, la carrera Séptima y la calle 72.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 19 de feb, 2026
REFRESCAR
  • 01:05 p. m.
    Movilidad en Bogotá a la 1 pm

    Manifestantes que avanzaban sobre la Cra. 8 con calle 11, llegan a plaza de Bolívar. Los manifestantes de la Cra. 13 con calle 28, toman la carrera Décima al sur. Se genera afectación total de la calzada mixta.

