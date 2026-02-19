Movilidad en Bogotá por marchas hoy 19 de febrero: estado de vías y cierres

Manifestantes que avanzaban sobre la Cra. 8 con calle 11, llegan a plaza de Bolívar. Los manifestantes de la Cra. 13 con calle 28, toman la carrera Décima al sur. Se genera afectación total de la calzada mixta.
[12:55 p.m.] Manifestantes que avanzaban sobre la Cra. 8 con calle 11, llegan a Plaza de Bolívar.
Los manifestantes de la Cra. 13 con calle 28, toman la carrera Décima al sur. Se genera afectación total de la calzada mixta.