Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Paciente de enfermedad huérfana lleva tres meses esperando un medicamento en Atlántico

Paciente de enfermedad huérfana lleva tres meses esperando un medicamento en Atlántico

La situación está afectando la condición de salud de la mujer, quien incluso ya perdió el control sobre sus músculos.

