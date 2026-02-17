Inician acciones legales por parte de las familias de los estudiantes del Liceo Antioqueño, fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en el mes de diciembre en el municipio de Segovia, Antioquia. Son varios los procesos que aún están en trámite.

Algunas de las familias de los 16 jóvenes fallecidos y los que resultaron gravemente heridos en el accidente de tránsito ocurrido el año pasado en el Nordeste antioqueño, cuando regresaban de su excursión de grados desde Coveñas a Medellín, emprendieron acciones legales en contra de las compañías implicadas

Son varios los procesos interpuestos por las familias de los jóvenes fallecidos los que hoy están en trámite. Uno de ellos, es un proceso penal que se está adelantando ante la Fiscalía General de la Nación, por homicidio culposo y lesiones personales culposas que sufrieron los sobrevivientes.

Otro proceso que lleva la firma de abogados contratados por estas familias es una reclamación ante la aseguradora por la cobertura de responsabilidad civil, por involucrar un contrato de transporte. Además, por daño psicológico en los sobrevivientes.



Así lo explicó el abogado Andrés Steven Gómez Parra, gerente de Territorio Legal.

“Un proceso penal en la Fiscalía que se está adelantando por homicidio culposo y lesiones personales culposas. Reclamación ante la aseguradora por la cobertura de responsabilidad civil contractual y tres procesos de responsabilidad civil”.

Gómez Parra también confirmó, que existen otros dos procesos en los que se está trabajando, se trata de la reclamación a la empresa encargada de la logística de la excusión de grados, la cual contaba con un seguro en caso de muerte de los pasajeros y el cobro del seguro estudiantil.

De momento, la firma de abogados que representa Andrés Steven Gómez está a cargo del proceso de 15 familias, entre entro los que se encuentran padres de familia de algunos fallecidos y heridos que dejó este fatídico accidente.