Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

¿Racismo en la Champions? Vinicius hace denuncia tras gol con Real Madrid ante Benfica

¿Racismo en la Champions? Vinicius hace denuncia tras gol con Real Madrid ante Benfica

Durante varios minutos estuvo suspendido el partido de playoffs mientras el árbitro intervenía y hablaba con los jugadores de ambos equipos.

