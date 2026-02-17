¿Racismo en la Champions? Vinicius hace denuncia tras gol con Real Madrid ante Benfica

Un aparente hecho de racismo se presenció este martes, 17 de febrero, en el partido de ida de playoffs de la Champions League entre el Real Madrid y Benfica. Nuevamente, Vinicius Jr. volvió a ser el foco de lo sucedido.

Todo sucedió después del gol del brasileño en el minuto 50, en el que celebró bailando con el banderín de una de las esquinas de la cancha del estadio Luz del Benfica, lo que para algunos fue provocador para la hinchada portuguesa.

Ante esto, el árbitro decidió amonestar al delantero con tarjeta amarilla por su conducta. Cuando ya estaba a punto de reanudarse el partido tras el gol, se presentó la grave denuncia de Vinicius.

¿Qué pasó con Vinicius?

El brasileño estaba pasando al frente del rival argentino Gianluca Prestianni y, de inmediato, salió corriendo hacia el árbitro central del partido para denunciar un acto de racismo. En las cámaras de la transmisión oficial se alcanza a ver cómo Vinicius repite la palabra "mono" al juez. Ante esto, el árbitro decidió cruzar sus brazos, que es el gesto de denuncia de racismo aprobado por la Fifa.



Además, en la repetición de la transmisión se observa que el argentino tiene la boca tapada con su camiseta cuando Vinicius pasa al frente de él.

Esto generó que varios jugadores se increparan unos a otros e, incluso, que el brasileño se sentara en el banquillo de suplentes durante algunos minutos.

El árbitro no sancionó al argentino, pero le hizo una seña de pensar al llevar un dedo de su mano hacia la cabeza. Después de esto se reanudó el partido, en medio de dudas por lo ocurrido y con varios chiflidos hacia el brasileño.

Se espera un comunicado oficial por parte de la Uefa, así como del Real Madrid y el Benfica para esclarecer lo sucedido, y si habrá alguna sanción adicional contra el argentino Gianluca Prestianni.