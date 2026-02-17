En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Tribunal ordena posesionar a rector José Ismael Peña de Universidad Nacional en 48 horas

Tribunal ordena posesionar a rector José Ismael Peña de Universidad Nacional en 48 horas

La Sala Tercera Laboral revocó el fallo de primera instancia que había negado la tutela y ordenó permitir la posesión de Ismael Peña. La decisión será enviada a la Corte Constitucional para eventual revisión y no admite nuevas impugnaciones.

