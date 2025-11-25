José Ismael Peña cuestiona declaratoria de vacancia en rectoría de la UNAL

Recordemos que el lunes 24 de noviembre, en sesión extraordinaria, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia declaró la vacancia del cargo de rector y designó como encargado al vicerrector general, Andrés Felipe Mora.

La decisión se tomó bajo la figura de la aceptación de la renuncia del profesor Leopoldo Múnera, pese a que su nombramiento había sido declarado nulo por la jurisdicción contencioso-administrativa. Según el profesor Peña a partir de ese argumento, el CSU procedió a desconocer su designación, que había sido reconocida como ajustada a derecho por el Consejo de Estado.

A través de una carta pública, Peña señaló que el análisis realizado por el CSU no tuvo en cuenta el sentido integral de los fallos judiciales ni sus implicaciones para la institución. Sostuvo que las decisiones adoptadas exponen a la Universidad Nacional a riesgos jurídicos, económicos, administrativos y reputacionales, al actuar en contravía de la autoridad derivada de las sentencias proferidas por la máxima instancia del contencioso administrativo.

En su carta, Peña advirtió que estas determinaciones podrían derivar en eventuales responsabilidades disciplinarias y penales, dado que, según expuso, se tomaron decisiones sin atender plenamente el alcance de los fallos judiciales. No obstante, aseguró mantener confianza en las instituciones administrativas y judiciales del país, que han mostrado solidez en el trámite de este proceso.



El profesor hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener la serenidad y avanzar en el cierre del semestre académico, reiterando la importancia de proteger la autonomía universitaria en medio de la controversia. Finalmente, expresó su disposición para asumir la Rectoría de la Universidad Nacional y cumplir con las funciones propias del cargo, al tiempo que invitó a reconstruir colectivamente la estabilidad institucional.