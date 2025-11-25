En vivo
José Ismael Peña cuestiona declaratoria de vacancia en rectoría de la UNAL

José Ismael Peña cuestiona declaratoria de vacancia en rectoría de la UNAL

En una carta dirigida a la comunidad universitaria, José Ismael Peña advirtió que las decisiones tomadas por el Consejo Superior Universitario el 24 de noviembre desconocen fallos del Consejo de Estado y podrían generar riesgos jurídicos y administrativos para la institución.

