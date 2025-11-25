En vivo
Educación  / Representante del CSU pide al rector encargado de la UNAL actuar con cautela

Representante del CSU pide al rector encargado de la UNAL actuar con cautela

El representante de los profesores en el Consejo Superior Universitario solicitó al rector encargado, Andrés Felipe Mora, evitar decisiones administrativas y académicas de largo alcance mientras persisten las controversias jurídicas sobre su designación.

