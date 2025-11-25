Representante del CSU pide al rector encargado de la UNAL actuar con cautela

El representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia, Diego Torres, envió un comunicado al rector encargado, Andrés Felipe Mora en el que le solicita mantener prudencia en sus decisiones mientras se aclara la situación jurídica que rodea su encargo.

La carta la envió hoy 25 de noviembre de 2025 y remitida también a la Procuraduría y la Contraloría, señala que las recientes decisiones judiciales y advertencias de los órganos de control han generado un escenario de incertidumbre sobre la legalidad de la designación.

Entre ellas se menciona la actuación preventiva de la Procuraduría relacionada con el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado y los límites en los procesos de elección de directivos universitarios.

Rector encargado de la Universidad Nacional al profesor Andrés Felipe Mora // Foto: Universidad Nacional

En la comunicación, Torres pide que hasta que exista claridad definitiva sobre la situación del rector encargado, se abstenga de tomar decisiones que puedan generar efectos permanentes o difíciles de reversar en la institución.



Esto incluye nombramientos o remociones de personal directivo o docente, decisiones presupuestales significativas, cambios en la estructura interna, la firma de contratos de gran alcance y la expedición de actos que modifiquen reglamentos o políticas internas.

El representante argumenta que la solicitud busca resguardar la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la legalidad de los actos que afectan a la Universidad Nacional. Advierte, además, que tomar decisiones de fondo en medio de controversias podría derivar en futuras nulidades que afectarían el funcionamiento y los recursos de la institución.