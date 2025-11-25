Universidad Nacional tendrá rector encargado mientras se ejecuta fallo del Consejo de Estado

En la sesión extraordinaria de este lunes, 24 de noviembre, el Consejo Superior Universitario designó como rector encargado de la Universidad Nacional al profesor Andrés Felipe Mora, actual vicerrector general, quien ya había asumido este encargo en el pasado.

La decisión se fundamentó con el propósito de garantizar la continuidad administrativa y preservar la estabilidad académica de la institución, según trascendió durante la sesión. La decisión fue tomada en atención a que aún no está ejecutoriado el fallo del Consejo de Estado.

El Ministerio de Educación dejó abierta la posibilidad de solicitar una aclaración al fallo del Consejo de Estado que anuló la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, al señalar que persisten dudas sobre la forma de implementar la decisión.

Fachada Universidad Nacional Foto: Universidad Nacional

Este eventual recurso podría suspender temporalmente la ejecutoria del fallo, pese a que el Consejo Superior Universitario decidió por unanimidad no acudir a esa figura durante la sesión extraordinaria de este lunes tras considerar que el fallo es claro.



El viceministro de Educación, Ricardo Moreno, expuso ante el Consejo Superior una serie de inquietudes jurídicas que, según dijo, no han sido resueltas. Por ejemplo, los riesgos de una interpretación extensiva que exceda el alcance del fallo en lo que tiene que ver con la posesión de Ismael Peña como rector.

Las dudas del Gobierno también pasan si la nulidad implica revivir actos anteriores como la designación de Peña, los efectos retroactivos o futuros del fallo y cómo esto afecta el estado actual del cargo del rector.