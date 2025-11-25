En vivo
Universidad Nacional tendrá rector encargado mientras se ejecuta fallo del Consejo de Estado

Universidad Nacional tendrá rector encargado mientras se ejecuta fallo del Consejo de Estado

El Consejo Superior Universitario decidió por unanimidad designar al actual vicerrector general, Andrés Felipe Mora, como rector encargado de la institución.

Rector encargado de la Universidad Nacional al profesor Andrés Felipe Mora.jpg
Rector encargado de la Universidad Nacional al profesor Andrés Felipe Mora //
Foto: Universidad Nacional
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

