En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Petro toma decisiones solo para dar golpes de opinión: Cambio Radical

Petro toma decisiones solo para dar golpes de opinión: Cambio Radical

La réplica fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa y el representante Julio Cesar Triana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad