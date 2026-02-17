Salario mínimo: altas cortes y Fiscalía llaman a respetar decisiones judiciales

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial hizo este martes un llamado enfático a respetar las decisiones de los jueces, en medio de la creciente controversia política y social desatada por el fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 y por las convocatorias a movilizaciones en las calles.

El pronunciamiento, fechado en Bogotá el 17 de febrero de 2026, fue suscrito por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la fiscal general de la Nación. En el comunicado, la Comisión señala que hace un llamado a que “se respeten las decisiones adoptadas por los jueces del país en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley”.​

Aunque el texto no menciona un caso específico, el mensaje se conoce en un escenario marcado por las fuertes reacciones al fallo del Consejo de Estado que suspendió el incremento del salario mínimo, decisión que motivó declaraciones de altos funcionarios, dirigentes políticos y la convocatoria de marchas “en defensa” del decreto expedido por el Gobierno. La controversia se trasladó a las calles, con sectores que anuncian movilizaciones para presionar un cambio en la decisión judicial o enviar un mensaje político frente a la actuación de la alta corte.

En su comunicado, la Comisión recuerda que las decisiones judiciales “son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho”. Añade que las providencias “se rigen únicamente por el marco jurídico que configuró la Constitución, orientado a garantizar la paz, promover la inclusión y ampliar el acceso a la justicia”.​



Frente a las inconformidades que puedan generar los fallos, el pronunciamiento subraya que “las discrepancias o inconformidades frente a estas decisiones judiciales deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución”. Con esta frase, las cabezas de la Rama Judicial reiteran que las presiones políticas o la deslegitimación pública de los jueces no son vías aceptables en un Estado de derecho.

El llamado llega en un momento en el que algunos voceros del Gobierno y congresistas afines han cuestionado la suspensión del decreto del salario mínimo e incluso la han calificado de “arbitraria” y “regresiva”, al tiempo que insisten en mantener el aumento decretado y acompañar movilizaciones ciudadanas en respaldo a la medida. Desde el Ejecutivo también se ha promovido la narrativa de que las calles son el escenario para responder a las determinaciones de los tribunales en este caso.

La Comisión, por su parte, reafirma su “compromiso con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas”. El mensaje busca cerrar filas en torno a la independencia de jueces y magistrados, en momentos en que la Rama Judicial se siente bajo presión por decisiones que tienen alto impacto político y económico.

Carta de altas cortes sobre el salario mínimo