Joven denunció que un desconocido la golpeó en sus partes íntimas dentro de un reconocido almacén

Una escena en un reconocido almacén de cadena se convirtió en un episodio de violencia e indignación que desató la ira en redes sociales. Una joven denunció haber sido víctima de una agresión física por parte de un hombre desconocido que, según su versión, escaló de manera inesperada.

La víctima, que se identifica en redes como Juanita Bogolla Arévalo, aseguró que la discusión inició por un cruce de palabras entre su madre y otra mujer en uno de los pasillos del Alkosto de la carrera 30. “Mi mamá le pregunta si ella va a pasar para esperar a que pasara y poder pasar nosotras. Ella se voltea y de una manera muy agresiva le dice que va a pasar cuando se le dé la gana”, relató.



Por qué ocurrió la violenta agresión

Según reveló la joven en un video publicado en redes sociales, tras la discusión aparecieron familiares de la otra mujer, entre ellos un hombre que habría iniciado el ataque físico. Sostiene que reaccionó con violencia cuando ella intentó grabar lo que ocurría.

“Él me arrebata inmediatamente el celular, lo lanza lejos y procede a golpearme en mi pierna, en mi pelvis y en mis partes íntimas, a patadas”, detalló en el video que se volvió viral.

Además de los golpes, Juanita señaló haber recibido insultos denigrantes y mostró lesiones visibles en sus piernas y un rasguño en su rostro. De acuerdo con su relato, varias personas presenciaron el hecho sin intervenir.

Según indicó, todo ocurrió en uno de los locales de Alkosto, lo que reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en estos espacios comerciales.

Anoche un sujeto desconocido me agredió, pateando mi pelvis, pierna y partes íntimas. Si me pueden ayudar compartiendo para identificarlo será de mucha ayuda pic.twitter.com/Pff3ZdDmmo — Juanita Bogoya Arevalo 🇵🇸 (@Juanita_Bog) February 16, 2026

Mujer denuncia el actuar de la Policía: ¿qué dijo?

La joven también cuestionó al establecimiento, que según ella no activó los protocolos de seguridad como debía. “En ese momento, el almacén no activó ningún protocolo, nadie intervino… Únicamente llegó una enfermera. Nadie me preguntó cómo estaba”, sostuvo.

Además, arremetió contra la Policía Metropolitana de Bogotá al afirmar que las autoridades actuaron de manera intimidante. “La Policía llega y fue aún peor… que si no quiero que sea capturada junto con mi mamá, me tenía que lavar el rostro y grabar un video en el que desistiera de poner una denuncia”, aseguró.

El caso generó reacciones, entre ellas la de la senadora Angélica Lozano, quien pidió explicaciones públicas. En su cuenta de X exigió responsabilidad a Alkosto.

Por ahora no hay pronunciamiento oficial del establecimiento, mientras la denunciante insiste en identificar al presunto agresor y avanzar en acciones legales.