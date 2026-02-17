En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Universidad El Bosque se pronuncia sobre muerte de estudiante de primer semestre: "Especulaciones"

Universidad El Bosque se pronuncia sobre muerte de estudiante de primer semestre: "Especulaciones"

El menor desapareció el lunes 16 de febrero luego de salir hacia la Universidad El Bosque. Según relató su madre, durante todo el día no respondió el celular, por lo que hacia las 6:00 de la tarde decidieron acudir a la Policía.

Universidad El Bosque se pronuncia sobre muerte de estudiante de primer semestre: "Especulaciones"
Universidad El Bosque se pronuncia sobre muerte de estudiante de primer semestre: "Especulaciones"
Foto: El Espectador / Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad