La Universidad El Bosque de Bogotá se pronunció en la mañana de este martes 17 de febrero sobre la muerte de Cristian Sneyder Martín, estudiante de primer semestre que fue hallado sin vida en Gachancipá.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que “lamenta profundamente el fallecimiento de Cristian Sneyder Marín, uno de nuestros estudiantes del programa de Matemáticas y Ciencias de Datos, becado del programa Jóvenes a la E”.

La universidad añadió: “Extendemos un mensaje de solidaridad a su familia, compañeros y profesores en este momento de dolor. La Universidad dispondrá de canales de apoyo psicosocial para quienes requieran acompañamiento ante estas circunstancias”.

Además, hizo un llamado a evitar especulaciones y a mantener el respeto por la familia y allegados en este difícil momento. “Hacemos un especial llamado a la prudencia y al respeto por la memoria del estudiante, su familia y por el proceso que adelantarán las autoridades, evitando especulaciones o la difusión de información que no sea confirmada”, señaló la institución.



Universidad El Bosque se pronuncia sobre muerte de estudiante de primer semestre: "Especulaciones"

El menor desapareció el lunes 16 de febrero luego de salir hacia la universidad. Según relató su madre, durante todo el día no respondió el celular, por lo que hacia las 6:00 de la tarde decidieron acudir a la Policía.

Uno de los datos clave fue que el celular del joven registraba su ubicación. De acuerdo con su madre, el dispositivo marcaba señal en Gachancipá, municipio ubicado a cerca de 50 minutos de su casa. Hasta ese lugar se desplazaron las autoridades y la familia.

Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto Foto: captura de video NC

Publicidad

“Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.

Tras la búsqueda, el cuerpo fue localizado, lo que generó profunda conmoción en la comunidad y en sus familiares. Además, según contó la hermana en Noticias Caracol, la familia habría recibido mensajes extorsivos.

En uno de los audios revelados, se escucha cuando la madre pregunta: “¿Cuánto?”, y el presunto extorsionador responde: “Dos millones de pesos”.