En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Mamá de menor estudiante de U El Bosque hallado sin vida dice que hay alguien involucrado en el caso

Mamá de menor estudiante de U El Bosque hallado sin vida dice que hay alguien involucrado en el caso

En medio del dolor, la madre del adolescente entregó detalles sobre lo ocurrido y aseguró que, a su juicio, habría personas involucradas en la muerte de su hijo.

Mamá de menor de 16 años, estudiante de U El Bosque, dice que alguien acabó con la vida de su hijo
Mamá de menor de 16 años, estudiante de U El Bosque, dice que alguien acabó con la vida de su hijo
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad