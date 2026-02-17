Mamá de menor estudiante de U El Bosque hallado sin vida dice que hay alguien involucrado en el caso

En la madrugada de este martes se conoció la muerte de Cristian Marín, un menor de 16 años que cursaba primer semestre de Matemáticas y Ciencias de Datos en la Universidad El Bosque. El joven fue hallado sin vida en el municipio de Gachancipá, lo que generó conmoción entre familiares, compañeros y la comunidad académica.

En medio del dolor, la madre del adolescente entregó detalles en entrevista con Noticias Caracol sobre lo ocurrido y aseguró que, a su juicio, habría personas involucradas en la muerte de su hijo. Esta versión contrasta con lo señalado por el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, quien manifestó que el caso podría tratarse de un suicidio.

“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario municipal.

Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto

No obstante, durante la entrevista, la hermana del menor reveló un elemento que abre una nueva hipótesis relacionada con una presunta extorsión. Según indicó, cuando se dirigían al lugar comenzaron a recibir llamadas en las que les exigían cerca de dos millones de pesos a cambio de devolver a Cristian.



“Cuando veníamos de camino para acá empezaron a llamar a mi mamá, que lo tenían, que un carro, que no sé qué, que plata, que dos millones de pesos”, relató.

Búsqueda de Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto

Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer con exactitud qué ocurrió. En diálogo con Noticias Caracol, la madre hizo un llamado a quienes considera responsables: “Yo sí quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que el que me le hizo eso a mi hijo pague, pague, y no me importa; me llegue el agua hasta donde me llegue”.

Además, agregó: “El que lo hizo, ojalá me escuche y me vea, que sienta que lo que me hizo está mal, que me mató mi corazón en vida”.

Por su parte, la Universidad El Bosque se pronunció a través de sus redes sociales, donde expresó solidaridad con la familia y amigos del joven y pidió prudencia en medio de la investigación.

“Hacemos un especial llamado a la prudencia y al respeto por la memoria del estudiante, su familia y por el proceso que adelantarán las autoridades, evitando especulaciones o la difusión de información que no sea confirmada”, señaló la institución.