Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Con el respaldo de Apuestas La Caribeña, este sorteo ha logrado consolidar la confianza de miles de jugadores gracias a su transparencia, cumplimiento en los horarios y reglas claras.
El número ganador del chance Caribeña Día de este l martes 17 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo Caribeña Día se realiza en el siguiente horario habitual:
Minutos después de efectuarse el sorteo, los resultados oficiales son publicados para que los jugadores puedan consultar rápidamente si resultaron ganadores. Esta puntualidad fortalece la credibilidad del juego y garantiza información oportuna para todos los participantes.
El Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, brindando flexibilidad según el presupuesto y la estrategia de cada jugador:
Cada modalidad ofrece premios diferentes, que varían según el nivel de precisión y el valor apostado.
Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica. Los valores permitidos para participar son:
Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones, manteniendo opciones para distintos presupuestos.
Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la siguiente documentación:
Dependiendo del monto obtenido, pueden exigirse requisitos adicionales: