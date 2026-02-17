Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

El Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Con el respaldo de Apuestas La Caribeña, este sorteo ha logrado consolidar la confianza de miles de jugadores gracias a su transparencia, cumplimiento en los horarios y reglas claras.



Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 17 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este l martes 17 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 16 febrero 2026 8443 - 6 Caribeña Día 14 febrero 2026 3020 - 7 Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 - 6 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 - 4 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 - 6 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 - 6 Caribeña Día 9 febrero 2026 5828 - 9 Caribeña Día 8 febrero 2026 4103 - 3 Caribeña Día 7 febrero 2026 5843 - 0 Caribeña Día 6 febrero 2026 4353 - 1

Hora del sorteo del Caribeña Día

El sorteo Caribeña Día se realiza en el siguiente horario habitual:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Minutos después de efectuarse el sorteo, los resultados oficiales son publicados para que los jugadores puedan consultar rápidamente si resultaron ganadores. Esta puntualidad fortalece la credibilidad del juego y garantiza información oportuna para todos los participantes.



Modalidades de juego del Caribeña Día

El Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, brindando flexibilidad según el presupuesto y la estrategia de cada jugador:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, que varían según el nivel de precisión y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica. Los valores permitidos para participar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones, manteniendo opciones para distintos presupuestos.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto obtenido, pueden exigirse requisitos adicionales:

