Habla papá de estudiante de U. El Bosque hallado sin vida en Gachancipá: "Manos criminales"

El padre de Cristian Martín, el joven de 16 años y estudiante becado de la Universidad El Bosque, hallado sin vida en una zona rural de Gachancipá (Cundinamarca), aseguró que el hecho no estaría relacionado con actividades extorsivas ni delictivas. Sin embargo, manifestó que aún es incierto cómo y por qué el menor llegó hasta ese lugar, ya que, según la familia, nunca habían visitado esa zona montañosa.

Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto Foto: captura de video NC

De acuerdo con su testimonio, les resulta ilógico que Cristian conociera el sector donde fue encontrado. Por ello, pidieron a las autoridades esclarecer lo sucedido, pues el padre considera que podrían existir manos criminales involucradas.

“Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá. Entonces, esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal, a ver qué resultados arroja. En esto hay manos criminales”, expresó Augusto Martín, padre de Cristian.

Entre tanto, en el informe más reciente, la Policía confirmó que el cuerpo fue hallado en la vereda San Bartolomé, en el municipio de Gachancipá, un sector que, según el alcalde Alfonso López, es de muy difícil acceso.



El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal y la familia ya inició los trámites correspondientes para el proceso investigativo. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, solicitó a la Fiscalía, a la Policía de la Sabana y a la Sijín adelantar una investigación prioritaria que permita esclarecer los hechos.

“Acabo de pedirle a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, a la Policía Sabana y a la Sijin, que se adelante una labor de investigación prioritaria y dedicada a establecer con claridad las causas y los móviles de la muerte de Cristian Esneider Martín”, escribió el gobernador