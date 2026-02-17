En Guarne, Antioquia, un sacerdote y una religiosa protagonizaron una particular discusión

Una situación inusual se vivió en el famoso Alto de la Virgen, en el municipio de Guarne, Antioquia. A un cura de la ciudad de Medellín no le permitieron celebrar una eucaristía por estar en un predio privado.

El Alto de la Virgen en Guarne es un reconocido santuario mariano y lugar de peregrinación en el oriente antioqueño, famoso por las supuestas apariciones de la Virgen María a Federico Blandón en 1976. Hasta allí miles de fieles acuden, especialmente los primeros sábados de mes, para orar, buscar sanación y visitar el Santuario de María Santificadora.

Durante las últimas horas se ha vuelto viral un video publicado en redes sociales donde se puede observar al sacerdote Julián David Maldonado, quien acompañado de varios feligreses acuden hasta uno de los puntos del Alto de la Virgen, para llevar a cabo una eucaristía de la iglesia Prelatura Apostólica Verbum Domini que él lidera.

En el video también se puede ver cómo algunos agentes de la policía de infancia y adolescencia del municipio de Guarne y una monja de la Comunidad Misionera María Santificadora, encargadas de la custodia del predio, solicitan al sacerdote dejar el lugar. Ya que allí no se permiten celebraciones de otros cultos religiosos.



Esto decía el sacerdote Julián David Maldonado:

“No nos dejan celebrar la eucaristía, entonces, vamos a poner autoridades, porque yo tengo todos mis papeles en regla, es que yo no soy ningún sacerdote falso ni de ninguna parte, usted a mí no me va a decir que no puedo celebrar la misa. ¿Eso es lo que ustedes predican hermana? ¿Este es el rosario que ustedes rezan acá siempre?. por eso es que tanta gente se ha alejado de la iglesia”.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Policía de Guarne, el hecho se presentó porque el sacerdote se encontraba celebrando una eucaristía de carácter público en un predio privado, perteneciente a las religiosas, quienes se contactaron con los uniformados para que llegaran al lugar a atender su solicitud.

En el departamento de Antioquia, incluyendo Guarne, la jurisdicción católica oficial corresponde a la Arquidiócesis de Medellín. Por lo tanto, se trataría de una comunidad religiosa independiente que utiliza terminología propia de la Iglesia Católica, pero que no hace parte de su estructura oficial.