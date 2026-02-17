En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Guarne, Antioquia, un sacerdote y una religiosa protagonizaron una particular discusión

En Guarne, Antioquia, un sacerdote y una religiosa protagonizaron una particular discusión

El hecho se presentó porque el cura se encontraba celebrando una eucaristía de carácter público en un predio privado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad