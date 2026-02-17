Sociedades Científicas rechazan afirmaciones de Petro y de minSalud por muerte de niño con hemofilia

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas publicó una carta abierta en la que expone la situación de niños y adolescentes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación en Colombia, quienes, según la organización, no están recibiendo de manera oportuna y continua los medicamentos necesarios para su tratamiento

El documento fue dirigido a la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS, el Congreso y la Defensoría del Pueblo.

Así diagnostican la hemofilia Freepik

De acuerdo con la asociación, en el país hay más de 6.000 personas diagnosticadas con coagulopatías, entre ellas más de 3.200 con hemofilia, incluidos menores de edad. Estas enfermedades pueden generar hemorragias graves, discapacidad permanente y riesgo de muerte si no se garantiza un tratamiento adecuado. Hematólogos pediatras reportaron hospitalizaciones prevenibles, daño articular irreversible y hemorragias intracraneales relacionadas con la falta de suministro oportuno de factores de coagulación.

La organización también se refirió al fallecimiento de un menor de 7 años diagnosticado con hemofilia, caso sobre el cual rechazó declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, señalando que, según su postura, la muerte estaría relacionada con dificultades en el acceso al tratamiento.



En la carta, la asociación solicitó garantizar el suministro continuo de medicamentos, reforzar la inspección a las EPS, priorizar a los niños con hemofilia como población vulnerable e instalar mesas técnicas con participación de sociedades científicas, pacientes y autoridades sanitarias para revisar las causas del problema y proponer soluciones.