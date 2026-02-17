En vivo
Salud  / Sociedades Científicas rechazan afirmaciones de Petro y de minSalud por muerte de niño con hemofilia

Sociedades Científicas rechazan afirmaciones de Petro y de minSalud por muerte de niño con hemofilia

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas pidió al Gobierno garantizar el suministro continuo de medicamentos para menores con trastornos de coagulación y anunció preocupaciones por hospitalizaciones y muertes asociadas a demoras en la atención.

