La Ceja y Guarne atienden con recursos propios a niños, tras falta de contrato del ICBF

Después de conocerse el anuncio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de no extender el contrato con el operador Corpoases, que atiende los cinco Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Caperucita, Arcoíris de Sueños, Dulce Melodía, Mundo de Ilusiones y el Centro de Atención Integral para la Primera Infancia - La Aldea, y ante el inminente riesgo de dejar a 847 niños y niñas sin atención, la Alcaldía de La Ceja anunció medidas.

Según confirmó la alcaldesa María Ilbed Santa, junto a su equipo de trabajo se ha decidido de asumir con recursos propios la continuidad del servicio mientras está entidad del Gobierno nacional normaliza el proceso de contratación en esa localidad del Oriente de Antioquia.

"Entiendo la situación como mujer y como madre, por eso mientras Dios me dé las posibilidades y oportunidades presupuestales, haré todo lo que esté a mi alcance. Hemos conocido entonces que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hará reanudación de los servicios en la segunda semana de octubre y que el servicio irá hasta el 12 de diciembre", indicó Santa.

La mandataria le pidió al ICBF priorizar la contratación de estos operadores, para que no quede desprotegida esta población.



La medida contempla no solo la permanencia en estos entornos, sino también la alimentación de dos raciones diarias en los cinco CDI y el transporte de los menores que asisten a los CDI de San José y de la zona norte, según destacó la Alcaldía.



Guarne también anuncia medidas

Por su parte, el alcalde del municipio de Guarne, Mauricio Grisales, anunció que se están adelantando gestiones ante esa misma entidad para formalizar el nuevo contrato que permita garantizar la atención integral y la alimentación de niños y niñas en el municipio.

“La niñez es lo primero. Aunque la responsabilidad directa de estos servicios recae en el ICBF, desde la administración municipal se trabaja con total disposición para facilitar los procesos necesarios y asegurar que ningún niño o niña en Guarne quede desatendido", afirmó el mandatario.