Antioquia no tiene testigos electorales, según el CNE: tampoco hay traslado de puestos de votación

Avanzan preparativos de las autoridades para las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo en Antioquia. Si bien el Consejo Nacional Electoral confirmó que hasta ahora no hay testigos inscritos en Antioquia, la Registraduría aseguró que no hay planes para cambios de mesas de votación, pese a la violencia y las lluvias

Entidades de la organización electoral se encuentran por estos días en Antioquia realizando pedagogía y entregando detalles sobre lo que serán los comicios del próximo 8 de marzo donde se elegirán a los nuevos congresistas para el periodo 2026-2030.

Como autoridad en materia de candidatos y partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral entregó un preocupante panorama en Antioquia donde a escasos 15 días para la cita en la urnas, hasta ahora no hay ningún testigo inscrito por parte de partidos o movimientos.

“Antioquia aún no ha empezado a postular a sus testigos electorales o las organizaciones. No han postulado testigos para Antioquia, pero estamos en permanente y en constante comunicación con los partidos políticos quienes nos indican que en estos 15 días van a postular”, afirmó José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección de la entidad.



Por otra parte, la Registraduría, de cara al funcionamiento de los 1.282 puestos de votación que tendrá el departamento, confirmó que hasta ahora no han existido solicitudes para cambiar o trasladar alguno de estos lugares.

Adolfo Rafael Fernández, registrador delegado en Antioquia, que siguen coordinando la situación con la fuerza pública y otros organismos en medio de riesgos por la violencia y el clima: “Hasta el momento, no. Hemos tenido meses de trabajo con la fuerza pública, con el ejército, la policía, la gobernación de Antioquia y en los comités subregionales que hemos estado acompañando convocados por la gobernación. No hay situaciones particulares que impidan el normal desarrollo de las elecciones en el departamento de Antioquia hasta el momento”, aseguró.

Desde el CNE recordaron a las agrupaciones políticas la importancia sobre acreditar a sus testigos como acreditar gastos e ingresos de campaña en el portal Cuentas Claras.