A juicio funcionaria del AMVA, ex comandante y tesoreso de Bomberos Itagüí por contratos irregulares

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación ante el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, en contra de tres personas que estarían involucradas en la entrega de contratos a dedo entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por cerca de 18 mil millones de pesos, en la alcaldía de Daniel Quintero.

Aunque aún no se conoce la fecha de inicio de juicio, se ha podido confirmar que el pasado 5 de febrero, la Fiscalía radicó el escrito de acusación, en donde en cada una de sus páginas, explicó las razones para iniciar formalmente una nueva etapa en el escándalo por presunto direccionamiento de recursos entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En esta ocasión ya el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, tiene en su poder el documento, que involucra a la exfuncionaria del Área Metropolitana, María Yaneth Rúa y el excomandante del cuerpo de bomberos del sur del Valle de Aburrá, Misael Cadavid y el tesorero Elkin de Jesús González, dos de estos en la cárcel.

Aunque en este proceso de malversación en seis contratos directos por unos 18 mil millones de pesos, entre ambas entidades entre 2020 y 2023, en los que se acusa a los tres imputados de obtener beneficios cercanos a 2.500 millones de pesos.



Hay que recordar que en libertad enfrentará el proceso judicial Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero y otras dos exdirectivas de la entidad en este mismo caso de presunta corrupción.

Frente a los procesados hay que mencionar que la juez séptima municipal con función de control de garantías de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra María Yaneth Rúa, supervisora del Área Metropolitana, y Misael Cadavid, excomandante de Bomberos de Itagüí.

“La judicatura considera que es una medida de aseguramiento intramural. ¿Por qué? Porque es la única que tiene esa eficacia de sacar a la señora María Yaneth de la comunidad y evitar que siga, al parecer, interesándose indebidamente en la celebración de contratos. Hay que sacarla del Área Metropolitana de Medellín para prevenir esa continuación delictiva. Desde el domicilio, una medida no privativa de la libertad, se puede destruir la justicia; ellos podrían comunicarse, es innegable que tienen injerencia en las personas”, detalló la jueza.

Durante la diligencia, el juzgado determinó que Elkin de Jesús González afrontará el proceso en libertad, al no demostrarse por parte de la Fiscalía que represente un peligro para la sociedad o que pueda interferir en el curso de la investigación. Esto, teniendo en cuenta que hace varios días presentó su renuncia al cuerpo bomberil, al igual que lo hizo Cadavid. A su vez, la jueza argumentó que González solo tiene una imputación por el delito de peculado.

Fiscalía reveló que bomberos de Itagüí intentaron maquillar irregularidades en contratos con el AMVA: “Se insiste en que al señor Elkin de Jesús González no hay lugar a imponerle medida de aseguramiento, porque, a juicio de esta judicatura, la Fiscalía no presentó un solo elemento que permita afirmar que va a obstruir la justicia. Y en cuanto al peligro para la comunidad o la continuidad delictiva, él ya renunció al cuerpo de bomberos, por lo que no podemos decir que continuará delinquiendo”, indicó.

La decisión fue apelada por los defensores Emmanuel Goldstein, apoderado de Rúa; Santiago Tobón, apoderado de Cadavid; y Majer Abushijab, apoderado de las víctimas (del Área Metropolitana).

Finalmente, la jueza manifestó —sin ahondar en qué enfermedades padecen Rúa y Cadavid, por tratarse de una audiencia pública— que dichas condiciones no son incompatibles con una medida de aseguramiento en centro carcelario, pues ambos toman medicamentos y esto fue demostrado mediante la entrega de sus historias clínicas.