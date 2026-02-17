En vivo
Trabajadores de la ESSA definen mañana si arrancan huelga indefinida en Santander

Trabajadores de la ESSA definen mañana si arrancan huelga indefinida en Santander

Tras diez días sin acuerdos con la empresa y reuniones fallidas con los ministerios de Ministerio del Trabajo de Colombia y Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el sindicato anunció que solo se mantendrán servicios mínimos.

Trabajadores de ESSA votan huelga
Imagen del sindicato. Delegados del Ministerio del Trabajo verificaron el conteo de votos
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de feb, 2026
Editado por: Alix Salamanca

