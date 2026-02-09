Capturan a dos presuntos responsables del asesinato de un patrullero en Barrancabermeja

Las autoridades confirmaron la captura de dos presuntos responsables del asesinato del patrullero Hammer Giuseppe Martínez Sarmiento, ocurrido el 10 de enero de 2026 en el distrito especial de Barrancabermeja, en medio de un hurto registrado en el barrio Internacional, comuna 3 de la ciudad.

El anuncio fue realizado por el coronel Jhon Roa, comandante de la Policía del Magdalena Medio, quien explicó que el crimen ocurrió hacia las 3:00 de la tarde, cuando los delincuentes interceptaron al uniformado para robarlo y, posteriormente, le arrebataron la vida.

“Fue un hecho lamentable en el que unos delincuentes asesinaron a nuestro compañero para despojarlo de sus pertenencias”, señaló el oficial.

Tras casi un mes de labores investigativas, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró las capturas de los presuntos autores materiales del homicidio. Se trata de alias “Joya”, de 21 años, y alias “Juan”, de 20, quienes fueron detenidos de manera simultánea mediante orden judicial en las ciudades de Bucaramanga y Ocaña, Norte de Santander, respectivamente.



De acuerdo con las autoridades, la investigación incluyó el análisis de más de 80 horas de videos de cámaras de seguridad, entrevistas, retratos hablados, seguimientos e inteligencia policial, lo que permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos y cerrar el cerco en su contra. Según el coronel Roa, uno de los capturados sería quien disparó contra el patrullero, mientras que el otro se movilizaba en la motocicleta utilizada para cometer el crimen.

Durante los operativos también fue incautada la motocicleta empleada en el homicidio, la cual fue puesta a disposición de la autoridad competente.

Además, a uno de los detenidos se le halló otra motocicleta que figuraba como hurtada en el año 2024 en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

Alias “Juan” registra antecedentes judiciales por el delito de receptación y recuperación de autopartes en 2025, y según la Policía, ambos sujetos serían delincuentes recurrentes dedicados a hurtos en distintas modalidades en municipios como Barrancabermeja, Girón y Bucaramanga.

Un juez de control de garantías legalizó las capturas y dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado agravado.