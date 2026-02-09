Tragedia en Itagüí: joven pareja murió al inhalar gas tras dejar una olla en el fogón

Hay tristeza en la comunidad de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, luego de confirmarse la muerte de una pareja, que inhalaron gas.

La tragedia ocurrió en el sector de Santa María La Nueva, calle 43 con Carrera 55D, donde se alertó de un posible incendio estructural con reporte de personas atrapadas.

Al sitio arribó unidades del Cuerpo de Bomberos, que se encontró un incendio en fase inicial causado por alimentos desatendidos en la cocina. Las primeras versiones indican que habrían dejado una olla a fuego lento, la llama se apagó y el gas quedó abierto, generando la acumulación dentro del inmueble.

La situación fue controlada previamente por la comunidad mediante entrada forzada, dos personas, un hombre de 25 años y una mujer de 22, fueron trasladadas por vecinos al Hospital San Rafael, pero lamentablemente fallecieron luego de inhalar gas.



El personal de bomberos hizo una inspección técnica, búsqueda secundaria y verificación con cámara térmica, confirmando que no había más víctimas ni riesgos de reignición en la vivienda. La escena quedó a cargo de los residentes y un familiar responsable, con acompañamiento del cuadrante de Policía.

También se confirmó que la hija de la pareja no estaba en el lugar porque se encontraba en casa de su abuela y se salvó de morir.

Un familiar de la menor, al llegar a dejarla, notó la situación y con ayuda de vecinos trasladaron a los jóvenes a un centro asistencial, pero lamentablemente ingresaron sin signos vitales.