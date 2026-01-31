Asesinan en San Gil a hombre vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá

Un hecho de violencia sacudió a la ciudad tras el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien había sido incluido en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia.

Suescún Rodríguez, oriundo de Bucaramanga, se encontraba en San Gil visitando a un familiar y disfrutando de unos días de descanso cuando fue atacado por dos sujetos que llegaron en motocicleta a un establecimiento del municipio. Según testigos, uno de los atacantes descendió y le propinó alrededor de seis disparos, mientras que su acompañante se encontraba en el baño.

Tras el ataque, los pistoleros huyeron y los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades. La Policía acordonó la zona, mientras que el CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a Medicina Legal para la necropsia correspondiente, y recolectó evidencias en el lugar.

Violenta jornada en Santander deja cuatro homicidios. Un hombre fue asesinado en un caso de sicariato en el barrio Villa Laura, en San Gil, y en Barrancabermeja se registraron otros tres crímenes, entre ellos un doble homicidio en zona rural de El Centro. #VocesySonidos pic.twitter.com/zaUUFgYEkr — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 31, 2026

Por el momento, las autoridades no han definido el móvil del homicidio ni quiénes serían los responsables del crimen, que ha generado consternación en la población local.



En un comunicado, el alcalde de San Gil Edgar Leonardo Pinzón rechazó el hecho violento y recordó que "la víctima había sido incluida en el cartel de los más buscados en 2024 por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en la noche del viernes”, señaló la entidad.

Este caso se suma a la serie de hechos violentos que afectan a Santander y pone en evidencia la presencia de actores criminales con antecedentes en otras regiones, generando alarma entre residentes y autoridades locales.