Asesinan en San Gil a hombre vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá

Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, fue atacado a tiros por dos sicarios mientras estaba en San Gil de visita; la Fiscalía investiga el caso.

Sicariato en San Gil, hacía parte del cartel de los más buscados en Valle de Aburra
Imagen de las autoridades. Sicariato en San Gil, hacía parte del cartel de los más buscados en Valle de Aburra
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

