Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 17 de marzo de 2026

La Lotería del Huila llevó a cabo en la noche del martes 17 de marzo de 2026 el sorteo número 4747, una de las citas tradicionales del calendario lotero en Colombia. En esta jornada, miles de jugadores participaron por un premio mayor de $2.000 millones, acompañado de una amplia estructura de premios secos, aproximaciones y reconocimientos adicionales que aumentan las posibilidades de ganar.



Premio mayor de la Lotería del Huila – Sorteo 4747

El premio mayor de $2.000 millones fue para el número 1503 de la serie 144. El billete que coincidió con esta combinación exacta se quedó con el premio principal. Es importante recordar que, para validar cualquier premio, deben coincidir tanto el número como la serie, ya que ambos datos son obligatorios al momento de realizar el cobro.

La Lotería del Huila, fundada en 1924, es uno de los sorteos más antiguos del país y, como todas las loterías oficiales en Colombia, destina sus recursos al financiamiento del sistema de salud.



Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo 4747 incluyó múltiples premios secos distribuidos en diferentes categorías:



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar es sencillo. Los jugadores pueden adquirir su billete completo o en fracciones en puntos de venta autorizados, especialmente en la red de PagaTodo, donde se ofrecen diferentes números y series.

Es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.

¿Cuándo se juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 p.m., manteniendo la expectativa de miles de jugadores en cada jornada.



Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de este tiempo, el derecho prescribe, por lo que se recomienda verificar los resultados oficiales y gestionar el cobro oportunamente en caso de resultar ganador.