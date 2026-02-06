En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cierres viales en Santander por lluvias: no hay paso en vía Bucaramanga - Barrancabermeja

Cierres viales en Santander por lluvias: no hay paso en vía Bucaramanga - Barrancabermeja

La Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres decretó la alerta roja en cuatro municipios del departamento por amenaza de deslizamiento de tierra.

