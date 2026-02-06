Cierres viales en Santander por lluvias: no hay paso en vía Bucaramanga - Barrancabermeja

Una madrugada de intensas precipitaciones y actividad eléctrica ha dejado un balance crítico en la movilidad y la infraestructura del departamento de Santander.

La vía que de Bucaramanga conduce a Barrancabermeja está cerrada en el kilómetro 45, debido a deslizamiento de tierra que bloqueó las dos calzadas.

Autoridades piden a los conductores abstenerse de pasar por el sector, pues las lluvias persisten y se podrían presentar nuevos deslizamientos.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, las tormentas eléctricas azotaron con fuerza el occidente del departamento y los municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Lebrija, extendiéndose con especial severidad hacia el área metropolitana de Bucaramanga.



La situación más compleja se vive en las arterias viales, donde la inestabilidad del terreno ha generado múltiples bloqueos. En la vía que comunica a la capital santandereana con Barrancabermeja, el sector de Cucharón de Piedra permanece bajo vigilancia debido a un deslizamiento de material que impide el tránsito fluido.

Simultáneamente, el desprendimiento de rocas mantiene en alerta a los conductores en puntos neurálgicos como el Anillo Vial, la vía que conduce del Aeropuerto Palonegro hacia Girón y el tramo entre Girón y Bucaramanga, convirtiendo el desplazamiento en una tarea de riesgo durante las primeras horas de la mañana.

#Atención Cierre total en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, metros adelante del restaurante Brisas. Conductores piden intervención con maquinaria amarilla; llueve con intensidad en la zona #MañanasBlu pic.twitter.com/STlEfYaW22 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 6, 2026

A la crisis en las carreteras se suma la emergencia urbana en el municipio de Girón, donde el sistema de alcantarillado colapsó en diversos sectores, provocando inundaciones que se extendieron hasta la vía que conecta el puente El Palenque con la Central de Abastos.

En Piedecuesta, la preocupación se centra en el comportamiento de las fuentes hídricas, específicamente por la creciente registrada en la quebrada Río Hato, lo que ha obligado a los organismos de socorro a activar protocolos de monitoreo constante ante posibles desbordamientos.

Cabe recordar que en el último consejo departamental de la Gestión de Riesgos de Desastres de Santander se decretó alerta roja en cuatro municipios (Charalá, Coromoro, Encino y Lebrija) por amenaza de deslizamiento de tierra. Además, 23 localidades permanecen en alerta naranja y 18 más en alerta amarilla.

Frente a este panorama, las autoridades departamentales mantienen una vigilancia permanente y han instado a la comunidad a extremar las medidas de precaución. La recomendación principal es evitar el tránsito por zonas propensas a deslizamientos y mantenerse alejados de ríos y quebradas que presenten niveles elevados.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, expresó que “la influencia de un nuevo frente frío en el país podría aumentar en las próximas horas las lluvias y los vientos. Entre el 6 y el 9 de febrero estas condiciones pueden generar inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos”.