Inicia restablecimiento del servicio de gas en Buenaventura tras levantarse bloqueos

A través de un comunicado, Gases de Occidente, empresa encargada del suministro de gas natural en Buenaventura, Valle del Cauca, informó a sus usuarios que, debido a los bloqueos registrados durante dos días en el sector de La Caucana, sobre la vía al mar, fue imposible el ingreso de los camiones encargados del transporte del combustible, lo que obligó a suspender el servicio en la ciudad.

Aunque en las últimas horas la vía fue habilitada tras algunos acuerdos alcanzados entre los manifestantes y el Gobierno nacional, el restablecimiento total del servicio tomará tiempo, mientras se completa el proceso de abastecimiento.

“Los camiones que suministran gas al puerto no pudieron completar su trayecto en doble vía, circuito necesario para garantizar el servicio. Por esta razón se presentó una restricción de gas natural en el municipio. Hoy, en horas de la mañana, se iniciará la operación para restablecer el suministro en Buenaventura. Recomendamos a los usuarios verificar el cierre de las válvulas, los gasodomésticos y el centro de medición”, explicó Viviana Martán, jefe de Comunicaciones de Gases de Occidente.

En la mesa de diálogo instalada en el punto de bloqueo entre los manifestantes y la viceministra de Transporte, Lina María Huari, se acordó levantar la protesta. Como parte de los compromisos, durante esta semana se llevarán a cabo reuniones con el Gobierno nacional para dar respuesta a las peticiones del gremio transportador, que exige mayores controles en los turnos, así como en los procesos de cargue y descargue de contenedores.



“Logramos levantar la movilización y despejar la vía con el compromiso de que el sector transporte, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte estarán durante toda la semana en Buenaventura, revisando patios y puertos, y trabajando de manera articulada con toda la cadena logística para encontrar soluciones de fondo”, señaló la viceministra Huari.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció a través de su cuenta en la red social X que se habilitarán patios de contenedores en el puerto de Buenaventura como medida para mitigar las problemáticas del sector transportador. Además, informó que la próxima semana la Superintendencia de Transporte realizará visitas a las navieras para revisar los procesos de recolección de contenedores.