En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturan en Colombia a presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

Capturan en Colombia a presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

En el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue capturado Ángel Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

Capturan en Colombia a presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio
Capturan en Colombia a presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio
Fernando Villavicencio
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad