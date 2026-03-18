Ángel Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal 'Los Lobos', tenía circular roja de Interpol y fue capturado cuando intentaba ingresar al país con una identidad falsa tras llegar en un vuelo desde México.

La detención fue realizada por oficiales de Migración Colombia durante los controles en la terminal aérea. De acuerdo con las autoridades, Aguilar buscaba evadir los sistemas de verificación haciéndose pasar por ciudadano colombiano.

Capturan en Colombia a presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

Alias 'Lobo Menor' es considerado un objetivo de alto valor para las autoridades ecuatorianas por su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

Fernando Villavicencio. Foto: AFP.

Según las investigaciones, haría parte de 'Los Lobos', organización vinculada a delitos como narcotráfico, sicariato, minería ilegal y otras actividades de carácter transnacional.



Aguilar se encontraba prófugo de la justicia. Tras su identificación, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso judicial y los trámites de cooperación internacional.

