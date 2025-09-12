Caso Fernando Villavicencio: testigo clave mencionó a Juan Fernando Petro durante proceso

El magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador ocurrido en agosto del 2023 vuelve a ser noticia, esta vez por la declaración de un testigo protegido que salpicó a Juan Fernando Petro, según él, en un intento de facilitar asilo político a un empresario implicado en el magnicidio.

El testigo protegido señaló lo siguiente: “En diciembre del año 2023 yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro de Colombia, en un hotel de la ciudad de Bogotá […] Tratamos algunos asuntos, uno de ellos, fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo”.

Y es que según la versión que entregó este testigo en las últimas horas, él habría sido el puente para negociar el asilo con el hermano del presidente.

Fernando Villavicencio Foto: AFP

“Nos costaría un millón de dólares, medio millón de dólares sería entregado en Pasto, Colombia en billetes de $100 y el otro medio millón de dólares cuando esté gestionado el tema”, relató el testigo ante la Fiscalía ecuatoriana.

RPHR, como fue identificado el testigo protegido, luego de entregar esta declaración sobre este caso aseguró además que: “Esta versión la doy libre y voluntariamente, sin presión alguna de ningún tipo, mi única intención es que se me conceda. Ruego a usted, por medio de la Fiscalía General del Estado, se me conceda un asilo familiar, temo por mi vida y por la vida de mis familiares”.

El 9 de agosto de 2023, once días antes de las elecciones generales ecuatorianas de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado tras salir de un mitin de campaña en Quito. El crimen conmocionó a ese país; Villavicencio era un crítico acérrimo del expresidente.

