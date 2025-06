Hija de Fernando Villavicencio: “Atentado a Miguel Uribe tiene similitudes con el caso de mi papa”

En entrevista con Mañanas Blu, Amanda Villavicencio, hija del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, hizo un llamado de atención sobre las inquietantes similitudes que observa entre el atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay y el magnicidio de su padre en agosto de 2023. Para Villavicencio, los indicios apuntan a la posible participación de redes criminales transnacionales con nexos en el narcotráfico y el crimen organizado.

“Sí, hay algunos paralelismos. En ambos casos vemos cómo las mafias traspasan fronteras y cómo se romantiza a las juventudes criminales que son instrumentalizadas por estas redes de terror”, afirmó Amanda Villavicencio durante la conversación.

Fernando Villavicencio Foto: Instagram @fernandovillavicencioec

Las conexiones entre bandas criminales y los magnicidios

El atentado contra Miguel Uribe Turbay, perpetrado hace nueve días en Bogotá, ha despertado alarmas tanto en Colombia como en Ecuador. La captura de una joven de 19 años, pareja sentimental de alias El Costeño, ha revelado posibles conexiones con el crimen organizado que también estaría vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio. Según las investigaciones, El Costeño, un hombre de 41 años, podría tener nexos con el atentado en Colombia y el magnicidio en Ecuador.

“Lo que vemos es la existencia de un mismo patrón: bandas criminales que operan con impunidad y que encuentran en la política un campo fértil para sus intereses. Así funcionan las mafias transnacionales”, denunció Villavicencio.Además, Amanda recordó que el asesino de su padre, alias Hito, un joven colombiano de 18 años, fue presentado por algunos sectores como un “joven con un pasado difícil”, lo que a su juicio contribuye a la “romantización de las juventudes criminales”.

La falta de resultados en las investigaciones

Villavicencio lamentó la falta de avances sustanciales en la investigación del asesinato de su padre. Si bien existen identificados autores materiales e incluso inmediatos, como un miembro de la banda Los Lobos desde la cárcel de Cotopaxi, la autoría intelectual sigue sin esclarecerse.

“Tampoco hay resultados sobre qué pasó con la policía que tenía que cuidar a Fernando; esa impunidad nos hace saber que se necesita voluntad política para investigar”, reclamó.

La periodista y directora del medio La Fuente destacó que, tras un año de los hechos, aún no se ha avanzado en determinar las responsabilidades políticas detrás del crimen, ni se ha esclarecido el asesinato de los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio y fueron ultimados en cárceles ecuatorianas en octubre de 2023.

Responsabilidades políticas: el trasfondo del crimen de Fernando Villavicencio

Durante la entrevista, Amanda Villavicencio aludió a un informe presentado por su familia y su equipo de investigación titulado “Las tres esferas del poder narcopolítico que sacudió Fernando Villavicencio”, en el que señalan la convergencia entre el crimen organizado, sectores políticos y el poder económico.

En ese contexto, denunció que figuras del correísmo profundo, como Jorge Glas y José Serrano, han sido llamadas a declarar en el marco de la investigación por la autoría intelectual del crimen. Aunque por razones procesales no podía divulgar esta información, el dato se filtró recientemente por parte de la defensa de Glas.

“Esta información la teníamos como hijas, porque somos parte procesal de la investigación. Pero es clave que se investigue a fondo, si no queremos que esto se repita”, advirtió.

Crimen transnacional y retos de las autoridades

Villavicencio fue enfática al señalar la necesidad de una cooperación efectiva entre las autoridades de ambos países y de un compromiso real para combatir las mafias que amenazan la estabilidad política y social.

Más implicados en caso de Miguel Uribe // Fotos: Noticias Caracol

Respecto al posible vínculo de alias El Churco con el asesinato de Fernando Villavicencio, Amanda aclaró no tener información directa, pero no descarta nexos, dado el carácter transnacional de estas estructuras criminales.

“Así funcionan las mafias transnacionales. Hay unas vinculaciones que se pueden ver que existen, pero realmente no tengo yo información directa sobre el tema de alias El Churco”, expresó, y solicitó a los periodistas compartir cualquier dato relevante.

Reflexión final: el llamado a una investigación seria

Finalmente, Villavicencio recordó las palabras del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien le aconsejó que no deben quedar heridas abiertas. A su juicio, es imprescindible que las investigaciones no se limiten a los escenarios políticos y que se llegue al fondo de las responsabilidades.

“Las investigaciones tienen que ser serias, no pueden trasladarse únicamente al escenario político. Tenemos que llegar al fondo de las consecuencias realmente, si no queremos que esto se repita”, concluyó.La creciente preocupación por el avance del crimen organizado y su interferencia en la vida política de la región pone en relieve la urgencia de fortalecer la justicia y garantizar que los crímenes políticos no queden en la impunidad.