Zulma Guzmán
Liga BetPlay
Accidente de Ferrari
Sorteo del Mundial

Ella es Clara Vegas Goetz, la nueva Miss Venezuela

Ella es Clara Vegas Goetz, la nueva Miss Venezuela

La candidata del estado Miranda, Clara Vegas Goetz, representará a Venezuela en el certamen de Miss Universo en 2026.

Clara Vegas, nueva Miss Venezuela.
Instagram Clara Vegas.
Por: AFP
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

