En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Presidenta de México exige revelar si el dueño de Miss Universo es investigado por crimen organizado

Presidenta de México exige revelar si el dueño de Miss Universo es investigado por crimen organizado

Sheinbaum subrayó que el posible proceso legal contra Rocha Cantú no debe mezclarse con la reciente participación de Fátima Bosch, miss México.

Fátima Bosh - Claudia Sheinbaum
Fátima Bosh - Claudia Sheinbaum
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad