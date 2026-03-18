Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el Valle del Cauca y otras regiones del país, gracias a su fácil acceso y a la variedad de alternativas de juego que ofrece a los apostadores.



Número ganador del Chontico Día hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 18 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la diversidad de modalidades disponibles, diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias y presupuestos. Cada opción presenta probabilidades de acierto distintas y premios variables.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): consiste en acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: se basa en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: implica acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se gana al acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Gracias a estas opciones, el juego resulta atractivo tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren mayores probabilidades de acierto con apuestas más sencillas.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo de participación es otro de los factores que ha impulsado la popularidad del sorteo, ya que permite apostar con montos accesibles.

Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango brinda flexibilidad a los jugadores, quienes pueden definir el valor de su apuesta según sus posibilidades o su estrategia.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para realizar el proceso de cobro.



Documentos obligatorios

Para reclamar el premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Requisitos según el valor del premio

El proceso varía dependiendo del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: se requiere únicamente el tiquete original y el documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exigen los requisitos anteriores junto con una certificación bancaria vigente.

Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y procedimientos claros para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados de este sorteo.