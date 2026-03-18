Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

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El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el Valle del Cauca y otras regiones del país, gracias a su fácil acceso y a la variedad de alternativas de juego que ofrece a los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 18 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es la diversidad de modalidades disponibles, diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias y presupuestos. Cada opción presenta probabilidades de acierto distintas y premios variables.
Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:
Gracias a estas opciones, el juego resulta atractivo tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren mayores probabilidades de acierto con apuestas más sencillas.
El costo de participación es otro de los factores que ha impulsado la popularidad del sorteo, ya que permite apostar con montos accesibles.
Los valores establecidos son:
Este rango brinda flexibilidad a los jugadores, quienes pueden definir el valor de su apuesta según sus posibilidades o su estrategia.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para realizar el proceso de cobro.
Para reclamar el premio es necesario presentar:
El proceso varía dependiendo del monto ganado:
Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y procedimientos claros para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados de este sorteo.