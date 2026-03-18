Abuelito esperó a su esposa para despedirse y murió en sus brazos: video conmueve

Un momento profundamente conmovedor le ha dado la vuelta al mundo en redes sociales. Se trata del caso de un hombre de 90 años que, pese a su delicado estado de salud, resistió el tiempo suficiente para cumplir un último deseo: reencontrarse con su esposa antes de morir. El instante, captado en video, ha generado millones de reacciones.

El adulto mayor, identificado como Benedicto de Lima, permanecía internado en un centro médico debido a una grave neumonía que comprometía seriamente su vida.

Su condición era crítica, pero, según relatan familiares, se mantenía aferrado a un único propósito: volver a ver a su compañera de vida, Nilta de Lima, de 87 años.

Durante varios días, médicos y allegados coordinaron lo necesario para hacer posible ese encuentro, teniendo en cuenta las condiciones del paciente. Finalmente, el esperado momento llegó. En las imágenes que circulan en internet, se observa a Benedicto recostado en una camilla, con evidentes signos de debilidad, cuando de repente logra pronunciar, con voz entrecortada, un saludo cargado de amor: “Hola, mi amor”.



Este es el conmovedor video

🚨 VEJA l "Oi, meu amor!": Idoso de 90 anos espera esposa chegar no hospital e morre segundos depois pic.twitter.com/l3IlYXAWqA — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) March 14, 2026

La escena, breve pero impactante, muestra cómo el hombre intenta levantar los brazos para acercarse a su esposa. Sin embargo, sus fuerzas no fueron suficientes. Apenas segundos después de verla entrar a la habitación, el adulto mayor falleció en sus brazos, en lo que muchos han descrito como una despedida tan dolorosa como llena de significado.

Nilta, visiblemente afectada, reaccionó con gestos de cariño hacia su esposo: le dio un beso en la frente y acarició su cabeza, en un acto íntimo de despedida que ha tocado la sensibilidad de miles de usuarios.

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La neumonía, enfermedad que padecía Benedicto, es especialmente peligrosa en personas de edad avanzada, pues afecta directamente los pulmones y puede generar complicaciones severas, dificultando la recuperación. En este caso, su avance fue determinante.