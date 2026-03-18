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Blu Radio  / Sociedad  / Abuelito esperó a su esposa para despedirse y murió en sus brazos: video conmueve

Abuelito esperó a su esposa para despedirse y murió en sus brazos: video conmueve

Un hombre de 90 años resistió una grave enfermedad solo para ver a su esposa por última vez. Tras saludarla con amor, falleció en sus brazos en el hospital.

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