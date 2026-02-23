En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / El conmovedor festejo de 15 años de una joven en un albergue para damnificados en Montería

El conmovedor festejo de 15 años de una joven en un albergue para damnificados en Montería

Mientras miles de familias intentan rescatar lo poco que les queda, la comunidad del albergue se unió para que la tragedia no le robara sus 15 años.

