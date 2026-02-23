El conmovedor festejo de 15 años de una joven en un albergue para damnificados en Montería

En el corazón de Montería, donde hay 53.492 personas damnificadas por las lluvias, el Coliseo Miguel Happy Lora dejó de ser, por unas horas, un frío albergue de paso para convertirse en un palacio de esperanza.

En medio de un paisaje marcado por las pérdidas y el agua que lo reclama todo, surgió una historia que logró lo que parecía imposible: cambiar el llanto de angustia por lágrimas de pura alegría.

Michelle, una joven cuya vida se vio sacudida por la furia del invierno, se encontró este fin de semana en el centro de un milagro cotidiano. Mientras miles de familias intentan rescatar lo poco que les queda, la comunidad del albergue se unió para que la tragedia no le robara sus 15 años.

No hubo grandes salones ni lujos, pero bajo el techo del coliseo que hoy cobija a quienes lo han perdido todo, el brillo de la sorpresa en los ojos de Michelle iluminó la penumbra de la emergencia.



Fue una celebración que desafió a las estadísticas. Entre las colchonetas y los bultos de ropa, los pasos de baile de esta quinceañera recordaron a los presentes que, aunque el río Sinú se haya desbordado, la dignidad y los sueños de los monterianos permanecen a salvo.

Este festejo no fue solo para Michelle; fue un bálsamo para los miles de afectados que vieron en su sonrisa una victoria contra la adversidad. En el "Happy" Lora, este fin de semana se demostró que, incluso cuando el agua llega a las rodillas, el corazón puede seguir volando alto.

