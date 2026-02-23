INS recomienda revisar esquema de vacunación ante posible caso de sarampión en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía para verificar sus antecedentes de inmunización tras la detección de un caso sospechoso de sarampión en Bogotá. La directora de la entidad, la doctora Diana Pava, confirmó que, aunque se ha detectado la presencia de la partícula viral en un paciente, aún se están realizando estudios especializados para determinar si se trata de una infección natural o de una reacción vacunal.



Un caso en estudio procedente de México

El paciente es un hombre de 30 años que regresó recientemente de un viaje a México, país que, junto con Estados Unidos y Canadá, reporta un incremento significativo de casos, superando los 10,000 contagios en la región. Según el reporte oficial, los síntomas del paciente iniciaron el pasado 13 de febrero.

Actualmente, el individuo se encuentra estable y bajo una medida de aislamiento estricto. Las autoridades de salud de Bogotá y el INS han activado de inmediato los protocolos de respuesta, que incluyen visitas domiciliarias, búsqueda activa de contactos, censos epidemiológicos y un monitoreo rápido de vacunación en el entorno del paciente.



El riguroso protocolo de confirmación: ¿Virus "salvaje" o vacunal?

La doctora Pava aclaró que, si bien las pruebas de PCR tanto del laboratorio de salud pública de Bogotá como del INS dieron positivo para sarampión, esto no constituye una confirmación definitiva de un brote. El algoritmo nacional exige diferenciar entre el "virus salvaje" (que causa la enfermedad y representa un riesgo de salud pública) y el "virus vacunal" (una versión atenuada del virus presente en la vacuna).

Para resolver esta duda, es necesario realizar un estudio de genotipificación en una segunda muestra que debe tomarse 10 días después de la aparición de la erupción cutánea. Dado que los síntomas comenzaron el 13 de febrero, la muestra definitiva se programó para el 23 de febrero. Los genotipos B y D corresponden usualmente al virus salvaje, mientras que el genotipo A se asocia a la vacuna.



Riesgo regional y estatus de eliminación

Este caso pone a prueba el estatus de eliminación sostenida de sarampión que Colombia ha mantenido durante los últimos seis años. La cercanía y el alto flujo de vuelos desde países con brotes activos elevan el riesgo de reintroducción del virus.

"Tenemos una responsabilidad enorme con el país de seguir el algoritmo", afirmó Pava, subrayando que el año pasado se presentaron dos casos similares que resultaron ser de origen vacunal en niños pequeños, lo cual no compromete el estatus sanitario del país.



Recomendaciones para la ciudadanía y viajeros

Ante esta situación, el INS recomienda a todos los ciudadanos, especialmente a quienes planean viajar al exterior, revisar sus carnés de vacunación. El esquema nacional para niños incluye la vacuna triple viral (sarampión, rubeola y paperas) aplicada al año y a los 18 meses de edad.



Además, se recordó que los niños nacidos entre 2010 y 2019 recibieron una dosis adicional para garantizar la inmunidad. Para los viajeros, existe una vacuna bivalente (sarampión y rubeola) disponible en caso de no recordar o no tener soporte de su esquema completo. Las autoridades instan a la población a no bajar la guardia y trabajar articuladamente para prevenir la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa por vía respiratoria.

Escuche aquí la entrevista: