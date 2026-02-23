En vivo
INS recomienda revisar esquema de vacunación ante posible caso de sarampión en el país

INS recomienda revisar esquema de vacunación ante posible caso de sarampión en el país

El paciente es un hombre de 30 años que regresó recientemente de un viaje a México, país que, junto con Estados Unidos y Canadá, reporta un incremento significativo de casos, superando los 10,000 contagios en la región. Según el reporte oficial, los síntomas del paciente iniciaron el pasado 13 de febrero.

