INS entrega antivenenos en Córdoba en medio de emergencia por lluvias

INS entrega antivenenos en Córdoba en medio de emergencia por lluvias

La entidad realizó una transferencia a título gratuito de sueros antiofídicos para fortalecer la atención ante posibles incrementos de mordeduras de serpiente en varios municipios del departamento.

