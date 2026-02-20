Veterinario narró supuesta consulta con un therian: "Lo tuve que dormir"

A través de redes sociales se han vuelto virales los therians, un grupo de personas que se identifican como animales y se alejan de la realidad social al comportarse como ellos, tanto en sus hogares como en lugares públicos, llamando la atención de expertos de salud mental.

Pero lo que más ha llamado la curiosidad a los expertos en salud mental ha sido aquellos que realmente consideran que su mundo es igual a la de un animal, como fue un caso que se hizo en viral en México en donde, supuestamente, uno fue a ser atendido por un veterinario.

Therian // Foto: X @porquettfin

"Le dije: ‘buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?’; me dijo: ‘es que vengo a consulta’. Claro, ¿trae a algún animalito? Y dice: ‘no, yo soy el animal’, me dice: ‘yo me identifico como un perro de la raza Alaskan Malamute’. Le dije: “bueno, vamos a dar la oportunidad a ver qué sale de esto”, comentó el veterinario a través de su cuenta de TikTok, que menciona que le preocupaba que la persona tenía 38 años, es decir más de 100 en edad animal.

Al verificar los datos del "paciente" y notar su edad (en años perros), tomó la decisión de "dormirlo", es decir, practicarle una eutanasía, claramente en un tono humorístico por la situación. Caso que se hizo viral en redes sociales en menos de nada.



Si bien esto nunca pasó y el veterinario explicó que lo hizo en broma, aseguró que un especialista no podría atenderlo porque, por lo menos en México, existen leyes que lo prohiben y sería solo para problemas, aún así el caso se hizo viral y llamó la atención de diversos medios internacionales.

¿Un problema de salud mental? Esto dicen especialistas sobre los therians

Este fenómeno se ha volvió viral, con mayor presencia en Argentina. Según expertos, estas actitudes sí son un llamado de atención en torno a la salud mental de quien se identifique como un animal, teniendo en cuenta que un 'therian' viene del término griego salvaje.

De acuerdo con la Psicología, no es lo mismo aquel que se identifica como uno (identidad símbolica), a diferencia al que se comporta como uno (un caso delirante) lo cual pasa ser un llamado de atención en torno a la salud mental.