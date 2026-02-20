Delcy Rodríguez recibe en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el fin de celebrar una reunión sobre "temas de interés para ambas naciones", informó el equipo de prensa de la Presidencia venezolana.

El ministro colombiano encabeza una delegación enviada por el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó el miércoles por teléfono y acordó celebrar "próximamente" una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro.

Palma y su equipo fue recibido por la líder chavista en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, sin que se conozca de momento los temas sobre los conversaron.

La prensa de Rodríguez indicó que el objetivo del futuro encuentro con Petro es "continuar avanzando en materia económica, energética y de seguridad".



Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto: Blu Radio.

Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura del mandatario venezlano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

El pasado 3 de febrero, Gustavo Petro dijo que, en la reunión celebrada ese mismo día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.

El comercio entre Colombia y Venezuela llegó en 2025 a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % frente a los 1.124 millones de dólares de 2024, reveló el jueves la Cámara de Comercio Colombo-venezolana, citando cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane).

El comercio entre los dos países superó en 2008 los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones entre 2019 y 2022, ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.

La recuperación comenzó en 2022, cuando el actual Gobierno colombiano reanudó las relaciones comerciales con su vecino.