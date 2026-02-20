En vivo
Delcy Rodríguez recibe en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia

Delcy Rodríguez recibe en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia

Palma y su equipo fue recibido en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, sin que se conozca de momento los temas sobre los conversaron.

Delcy Rodríguez se reúne con minminas de Colombia
Delcy Rodríguez se reúne con minminas de Colombia //
Foto: Vicepresidencia de Venezuela
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

