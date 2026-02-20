En vivo
Preocupación en sector energético por cambios de la CREG al cargo por confiabilidad

Preocupación en sector energético por cambios de la CREG al cargo por confiabilidad

La entidad propuso un precio de escasez más bajo para garantizar energía, pero advierten que podría frenar inversiones y afectar la estabilidad del sistema eléctrico.

